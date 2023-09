V Trst prihaja največja letalonosilka na svetu

Po eni največjih tovornih ladij na svetu v Trst v prihodnjih dneh prihaja tudi največja ameriška letalonosilka USS Gerard R. Ford, ki je poimenovana po 38. predsedniku ZDA. V Tržaški zaliv bo priplula v nedeljo, 17. septembra, odplula pa bo 21. septembra. Ker gre za letalonosilko, ki jo poganjata dva jedrska reaktorja, in ker pričakujejo tudi proteste mirovnih in okoljevarstvenih organizacij, skupin in posameznikov, so sestanki na prefekturi postali skoraj običajni.

Včeraj dopoldne so se v palači na Velikem trgu srečali tržaški župan Roberto Dipiazza, predstavniki agencije za okolje Arpa, kvesture in luške kapitanije. Po neuradnih virih naj bi Arpa in luška kapitanija zahtevali posebne varnostne ukrepe. Za varnost voda naj bi skrbelo več kot 40 ljudi. Te zahteve se zdijo pretirane županu Dipiazzi, ki naj bi udeležence sestanka spomnil, da je lani v Trst priplula jedrska letalonosilka Harry S. Truman, ki jo prav tako poganjata dva jedrska reaktorja. Ob tisti priložnosti nihče ni dvigoval toliko prahu okoli vojaške ladje, je povedal Dipiazza. Spomnil je tudi, da bodo od 17. do 21. septembra Trst preplavili ameriški vojaki, ki bodo gostincem, hotelirjem, trgovcem in drugim (tako kot lani) prinesli veliko dela. Župan je tudi prepričan, da je obisk v Trstu lepa priložnost, da se posadka ladje sreča s prebivalci mesta in spozna znamenitosti teh krajev.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je eden od najbolj naprednih vojaških objektov in obenem tudi eden najdražjih vojaških projektov v zgodovini. Potem ko so jo leta 2017 splavili, je zaradi serij zamud in težav lani vendarle dobila uporabno dovoljenje. Ladja je dolga 333 metrov, široka 41 metrov in ima izpodriv sto tisoč dolgih ton. Na njej je prostor za 4660 članov posadke in do 90 letal, ki so sposobna dnevno opraviti 220 zračnih napadov. Ladja lahko doseže hitrost 30 vozlov oziroma 56 kilometrov na uro.

