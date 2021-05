V Trst prihaja nova mednarodna znanstvena organizacija

V Trstu bo v kratkem svoj sedež odprla še ena ugledna mednarodna znanstvena organizacija. V nekdanji elektrarni v Starem pristanišču bodo v prihodnjih mesecih uredili znanstveno bazo Mednarodne zveze za čisto in uporabno fiziko (IUPAP). Mednarodna nevladna organizacije se posveča napredku fizike, trenutno pa ima sedež v Singapurju. Administrativna selitev iz jugovzhodne Azije se bo zaključila oktobra letos, ko bo na programu generalna skupščina zveze.

Novico o prihodu nove znanstvene organizacije, ki je bila v Bruslju ustanovljena leta 1922, prvo generalno skupščino pa je imela leta 1923 v Parizu, je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočil predsednik Mednarodne fundacije Trst (Fondazione Internazionale Trieste - FIT) Stefano Fantoni, ki ima največ zaslug za to, da si je znanstvena organizacija za svoj bodoči sedež izbrala Trst. Fantoni, ki bo v zvezi po novem imel tudi funkcijo generalnega sekretarja, je v družbi znanstvenih kolegov, pristojne za šolstvo v deželni vladi Alessie Rosolen ter tržaškega župana Roberta Dipiazze povedal, da so med različnimi kandidaturami izbrali tržaško, ker se Trst lahko pohvali z izredno velikim številom znanstvenih ustanov in tudi zelo visokim razmerjem med številom raziskovalcev in aktivnih prebivalcev.