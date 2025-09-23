V Trst prihaja replika batiskafa Trieste

Prihodnji ponedeljek ob zori bo v Trst pripeljal tovornjak s prav posebnim tovorom. Na kamionu bo zvesta replika v naravni velikosti batiskafa Trieste, podmornice, s katero so raziskovalci leta 1960 bili na najgloblji točki morja, in ki je bila na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja izdelana v ladjedelnici v Tržiču. Reprodukcijo plovila je izdelalo mednarodno uveljavljeno podjetje v Bergamu, ki izdeluje tehnološko dovršene podmornice in hiperbarične komore. Novi batiskaf Trieste bo svoj dom dobil v Vojnem muzeju za mir Diego De Henriquez.

»Batiskaf Trieste spremlja izjemna zgodba, ki se je rodila iz srečanja med de Henriquezom in Jacquesom Piccardom leta 1948. Dva vizionarja sta združila svoje znanje in ambicije in sklenila, da so časi zreli za izdelavo podmornice, s katero bi raziskovali morsko dno. V Trstu, v ladjedelnici, ki je bila predhodnica današnje ladjedelnice družbe Fincantieri, so izdelali plovilo, ki je postalo simbol znanstvene zgodovine naših krajev,« je na včerajšnji predstavitvi prve korake ambicioznega projekta opisal tržaški občinski odbornik za kulturo Rossi, ki si je projekt izdelave replike vzel k srcu, ker je prepričan, da si neutruden zbiralec in pacifist de Henriquez zasluži, saj se je rojstvu batiskafa posvetil toliko kot njegov konstruktor Picard. »Seveda bi si želeli, da bi se v Trst vrnil originalni batiskaf, a to ni mogoče, saj so ga že sredi petdesetih let kupili Američani in se z njim odpravili raziskovat Marianski jarek. Danes se batiskaf nahaja v Pomorskem muzeju v Washingtonu,« je še povedal Rossi.