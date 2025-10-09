V Trst prihaja svetovno znani bend Gorillaz

Glasbeni bend Gorillaz se v sklopu turneje The Mountain Tour vrača na svetovne odre in bo prihodnje leto gostoval tudi v Trstu s šovom Tomorrow comes Today. Koncert bo v soboto, 25. julija 2026, na Velikem trgu. Vstopnice si bo moč zagotoviti od petka, 10. oktobra, na spletnih straneh Ticketone.it, Eilo.it, Vivaticket.it in na mednarodnih omrežjih Eventim.si in OeTicket.com.
Tržaški koncert prirejajo Dežela FJK oz. zavod PromoTurismoFVG v sodelovanju z Občino Trst, FVG Music Live, VignaPR in Live Nation Italia.
Gorillaz so doslej prodali več kot trideset milijonov plošč, kar petnajst singlov pa se je uvrstilo v lestvico desetih najboljših v Združenem kraljestvu. Bend ima po svetu več milijonov fenov. Z novo turnejo bodo praznovali 25-letnico delovanja.
Njihov koncert sodi v okvir Go to Pordenone & friends, ki ga prireja Dežela FJK. Gre za program, ki povezuje evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025 s Pordenonom, ki bo italijanska prestolnica kulture leta 2027.