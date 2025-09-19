V Trst priplula prva pošiljka sirske surove nafte po letu 2011

Na naftni terminal družbe Siot v tržaškem pristanišču je v ponedeljek priplul grški tanker, ki je prevažal sirsko surovo nafto. To je bila po poročanju specializiranih spletnih portalov prva pošiljka nafte iz te bližnjevzhodne države od leta 2011, torej od začetka tamkajšnje državljanske vojne. Gre za neposredno posledico odprave sankcij na račun Sirije, potem ko so sirski uporniki strmoglavili režim Bašarja al-Asada in prevzeli vajeti države v svoje roke.

Tanker Nissos Christiana, ki pluje pod grško zastavo, je 1. septembra odplul iz sirskega Tartusa. Prevažal je 640 tisoč sodov surove nafte. Prvi postanek je opravil na sardinskem terminalu Sarroch pri Cagliariju, preostalih 440 tisoč sodov nafte pa je v ponedeljek pripeljal v Trst, od koder se nafta po čezalpskem naftovodu TAL pretaka do Avstrije, Nemčije in Češke. Grški tanker je v sredo iz Trsta odplul proti Pireju.

Kot navaja družba S&P Global Commodity Insights, je bila to prva pošiljka sirske surove nafte od leta 2011, ko so v Siriji izbruhnili protesti na valu arabske pomladi, nato pa državljanska vojna. Pred meseci so ZDA po strmoglavljenju Asadovega režima in zamenjavi na oblasti preklicale sankcije, enako je storila Evropska unija ter tako obudila trgovinske odnose z Damaskom.