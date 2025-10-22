V Trst se vrača festival arheologije

Konec tedna se vrača niz Morje arheologije (Un mare di archeologia), ki bo jutri zasedel Borzni trg. Prirejata ga tržaška občina v sodelovanju z društvoma Società friulana di archeologia in Musica Libera ter deželni center za antično in sodobno vojaško zgodovino (CRSSMAM). Finančno so ga podprli ZKB Trst Gorica ter fundaciji CRTrieste in Casali.

»Trst je kot mesto z didaktično vsebino vključeno v seznam Unesco,« je na predstavitvi povedala tržaška podžupanja Serena Tonel in poudarila, »da se poljudno širjenje znanosti v celoti prilega strateškim smernicam za razvoj našega mesta.« Da bodo zlasti mladi vabljeni k spoznavanju zanimivih vsebin, je povedal Maurizio De Blasio, ki je v mestni vladi pristojen za šolstvo. Prav tržaški šolarji bodo najbolj soudeleženi. Letos so organizatorji na primer zaupali delavnice pomorskemu zavodu Nautico, zavodu Deledda-Fabiani ter liceju Nordio.

Dogajanje bodo uvedli jutri dopoldne z delavnicami za šole, popoldne (in vse do nedelje) pa s stojnicami in laboratoriji med 15. in 20. uro. Ob 18. uri bo v nekdanji ribarnici o srednjem veku predavala umetnostna zgodovinarka Virtus Zallot. Na isti lokaciji in ob isti uri bo Alessandro D’Alessio, direktor arheološkega parka Ostia Antica, v petek predstavil zadnje najdbe, ki pričajo o bogati zgodovini judovske skupnosti v Ostii.

Na Borznem trgu bodo v soboto od 20. ure ponujali raznolike vsebine. Večer se bo začel s predvajanjem filmskega napovednika Antrum. Pripravlja se namreč film o kraških jamah. Nato bo egiptolog Pasquale Barile predaval o jeziku bogov in strukturi hieroglifov. Sledila bo predstava posvečena Heinrichu Schliemannu z gledališko skupino Compagnia della Pietra.

V nedeljo ob 15. uri bo z Borznega trga krenil lov na zaklad z zgodovinsko vsebino, rezervacije zbirajo na naslovu info@belpaeseexpress.it. Med 15. in 20. uro pa bo mogoče sodelovati pri družabnih igrah na zgodovinsko temo. Vse dejavnosti brezplačne.