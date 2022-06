V Trst se vračajo legionarji in vojaki

Na Grad sv. Justa in v bližnji arheološki muzej Winckelmann se v poletnih mesecih vračajo legionarji in vojaki. K sreči samo vanje preoblečeni igralci in ljubitelji zgodovinsko osnovanih ponazoritev minulih časov.

Vsak konec tedna v juliju in avgustu bodo na utrjenem gradu, ki so ga avstrijski vladarji dali zgraditi v 15. stoletju, postavili štiri postojanke, na katerih bo po obljubah organizatorjev mogoče »podoživeti zgodovino«. Vodeni ogledi bodo trajali eno uro, na voljo pa bodo ob sobotah in nedeljah ob 10.30, 11.45, 15.00, 16.15 in 17.30.

Septembra pa bodo na svoj račun prišli ljubitelji srdite rimske pehote, slavnih legionarjev. Od 23. do 25. septembra bodo na dvorišču muzeja Winckelmann pri Sv. Justu postavili šotore, v katerih bodo živeli vojaki, senatorji in njihove žene. Obiskovalci bodo lahko opazovali njihova oblačila, orodje, orožje in vsakodnevne potrebščine. Zgodovinska uprizoritev Legiomania predvideva tudi dva sprevoda do velikega trga (v soboto in nedeljo ob 9.30), da se bodo njihovih kostumov lahko nagledali tudi naključni mimoidoči.