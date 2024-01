V Trstu 170 migrantov ni vključenih v sistem sprejemanja

V Trstu je približno 170 migrantov, ki niso vključeni v sistem sprejemanja, kljub temu da so zaprosili za azil. Med temi so tudi družine z mladoletniki. Tako v tiskovnem sporočilu trdi konzorcij ICS, ki je izpostavil, da za približno 60 oseb to traja že več kot mesec dni in so tako izpostavljeni visokemu tveganju, tudi smrti zaradi mrzlih zimskih razmer. Zakon obvezuje prefekturo, da prosilce za azil ob njihovem prihodu takoj najde primerno namestitev, kar pa se ne dogaja.

Izpostavili so, da v Trstu zelo malo ljudi prosi za azil, približno štirje migranti na dan. Leta 2023 je mimo Trsta šlo 19.000 migrantov, 85 odstotkov od teh pa se je tu ustavilo le za kratek čas, kar po mnenju konzorcija ICS kaže na to, da institucije že 16 mesecev delujejo nezakonito. Po mnenju konzorcija je potrebno povečati in stabilizirati premestitve migrantov, ki bi jih bilo potrebno izvajati tedensko.