V Trstu 170 novih doktorjev in doktoric znanosti

Z nazivom doktorja oziroma doktorice znanosti se je sinoči na Verdijevem trgu v Trstu okitilo rekordnih 170 doktorandov Univerze v Trstu. Gre za zgodovinski dosežek – število novih doktorjev se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 28 odstotkov. Slavnostna podelitev doktorskih listin je bila obenem zadnji javni dogodek rektorja Roberta Di Lenarde, ki se mu mandat izteče konec meseca. Jeseni bo vodenje tržaške univerze prevzela Donata Vianelli.

Slavnostno predavanje je imel Rosario Rizzuto, nekdanji rektor Univerze v Padovi in predsednik Nacionalnega centra za gensko terapijo in RNA-zdravila. V predavanju z naslovom RNA in genska terapija: nove tehnologije za personalizirano medicino je spregovoril o izzivih in priložnostih biotehnološke revolucije v sodobni medicini.

Novi doktorji znanosti, ki so doktorski študij zaključili v Trstu, prihajajo s štirih celin – Evrope, Azije, Afrike in Amerike –, številni tudi iz držav, ki jih pretresajo vojne in druge krize. Graduation Day je bil tako živ dokaz mednarodne razsežnosti tržaške univerze.