V Trstu bo najdaljšo noč v letu ob glasbi razsvetlil ognjemet

Še malo več kot dva tedna nas ločita od najdaljše noči v letu, ki bo tudi letos postregla s silvestrovanjem na prostem. Pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi je razkril glasbeni program, ki bo namenjen vsem generacijam in vsem okusom. Dogajalo se bo na osrednjem Velikem trgu, ob polnoči pa bo mesto razsvetlil tudi petnajstminutni ognjemet s pomola Audace. Za izvedbo silvestrskega programa so letos namenili 190.000 evrov z DDV. »Znesek se ni spremenil, pri tem pa poudarjam, da bo šel večji del denarja za varnost,« je na novinarski konferenci povedal Rossi, ki je rekel tudi, da bodo oder začeli postavljati 27. decembra.

Razložil je tudi, da so organizacijo razvedrilnega programa tako kot ponavadi zaupali radijski postaji Radio Company, naslov silvestrovanja pa je Wonder Company 2025. Na odru se bodo izmenjavali DJ-ji in člani zasedbe Magazzino Commmerciale. Kot so povedali, bodo preigravali uspešnice sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let, za mlajše generacije pa bodo zavrteli skladbe sodobnih avtorjev.

Dogajanje bo v živo stopilo ob 22.30, končalo pa se bo ob pol drugi uri ponoči. Na Veliki trg bo mogoče vstopiti po 20.30, in sicer z dveh vhodov, eden bo ob prefekturi, drugi pa ob deželni palači, so napovedali in opozorili, da bodo vse obiskovalce natančno pregledali. Organizatorji so povabili obiskovalce, naj na prizorišče ne prihajajo s steklenicami ali steklenimi kozarci, saj bo vstop na prizorišče s steklom prepovedan. Po 20. uri bodo za promet zaprli cesto pred Velikim trgom, so poudarili in dodali, da jo bodo spet odprli ob dveh ponoči.