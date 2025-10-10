V Trstu bodo čez teden dni odstranili orjaško bombo

Letalsko bombo iz časa druge svetovne vojne, ki so jo 18. septembra našli med petim in šestim pomolom v tržaškem pristanišču, bodo detonirali 18. oktobra. Tako so danes sporočile pristojne oblasti, ki so se s tem v zvezi sestale na prefekturi. Od 8. ure do konca odstranitve vžigalnikov bo moralo širše območje ostati popolnoma prazno. Občina Trst bo od 7. ure dalje evakuirala približno tisoč prebivalcev. Istočasno bodo pristojni organi odredili zaporo prometa.

Orjakinja tehta več kot 250 kilogramov in vsebuje skoraj 120 kilogramov trotila. Po odstranitvi vžigalnikov bodo nevtralizirano bombo predali osebju specializirane enote, nato pa jo z ladjo prepeljali na odprto morje za razstrelitev. Občina Trst bo vsekakor prebivalce pravočasno seznanila z vsemi potrebnimi informacijami z obsežno informacijsko kampanjo, so med drugim navedli.