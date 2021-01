V Trstu bodo restavrirali orjaškega triceratopsa

Dva metra in pol v dolžino ter dva metra v širino. Toliko meri orjaška glava fosila triceratopsa, najbolj znane vrste rogatega dinozavra, ki ga je v teh dneh sprejelo v restavriranje tržaško podjetje Zoic, med najpomembnejšimi na državnem in mednarodnem nivoju na področju paleontologije. Big John, tako je ime orjaški živali, za katero domnevajo, da je živela na severu Amerike v obdobju krede, in sicer pred 68 do 95 milijoni let. Našli so ga v nekem najdišču fosilov v Združenih državah Amerike, v Trst pa je prispel v posebni embalaži iz mavca. Tu bodo posamezne kosti najprej očistili, restavrirali manjkajoče dele okostja ter triceratopsa sestavili in mu povrnili nekdanji blišč.

Celotnemu procesu bo mogoče slediti po Facebooku, Instagramu in YouTube kanalu podjetja. Paleontologi so želeli namreč svoje delo deliti z radovednimi Tržačani, zaradi koronavirusnih omejitev pa se je spremljanje postopka restavracije preselilo na splet. Ljudje bodo tako lahko korak za korakom spoznali, kako se izkopavajo, čistijo, restavrirajo in sestavljajo okostja bitij, ki so živela pred več deset milijoni let. Pri podjetju Zoic vsekakor upajo, da bo virus prizanesljiv ter da bodo lahko orjaka spomladi publiki pokazali v živo. Po koncu del bo namreč fosil najbrž svoje mesto našel v kakem mednarodnem muzeju v tujini.

Za Zoic pa to ne bo prvi podvig te vrste. Gre namreč za edino podjetje v Italiji, ki se ukvarja z restavracijo paleontoloških najdb na takem nivoju. Blišč so povrnili številnim najdbam, ki jih danes hranijo v muzejih ali zasebnih zbirkah po vsem svetu. Tem pa se bo kmalu pridružil tudi Big John.