V Trstu bolje kot na ostalih univerzah

Praznovanja ob stoletnici tržaške univerze se nadaljujejo v velikem slogu. Včeraj je v veliki dvorani glavnega poslopja na Trgu Evrope univerza gostila državni kongres meduniverzitetnega konzorcija Almalaurea, ki že skoraj trideset let raziskuje delovanje italijanskih univerz in jih primerja s podatki iz sveta dela.

Konzorcij je za leto 2023 poiskal informacije pri 660 tisoč diplomiranih bivših študentih iz 82 italijanskih univerz. Primerjal je podatke o zaposlenosti eno in pet let po zaključenem dodiplomskem oz. podiplomskem študiju. »Iz raziskave zlahka ustvarimo sliko družbe, saj so izbire mladih zelo zgovorne in pričajo o njihovem družbenem stanju,« je včeraj na kongresu dejal predsednik konzorcija Ivano Dionigi. Na univerzo se namreč vpisuje 40 odstotkov 19-letnikov, ki je opravilo maturitetni izpit. »Lani je bilo 500 tisoč študentov manj kot pred 30 leti,« je rekel Dionigi. »Italija je z Romunijo na dnu lestvice po številu diplomiranih prebivalcev starih od 30 do 40 let. Teh je 29 %, evropsko povprečje pa je 43,9 %. Žensk je za 60 %. Študentke so bolj marljive in študij dokončajo prej, ampak družba jih še vedno zapostavlja, saj so njihove plače eno ali pet let po dokončanem študiju nižje od tistih, ki jih prejemajo moški kolegi,« je utemeljil. Razlik pa ni zaznati samo med spoloma. Predsednika skrbita srednja in južna Italija, od koder se skoraj 50 % diplomirancev odseli, še zlasti z otokov.

Raziskave za leto 2023 so pokazale, da se na univerzo vpiše največ maturantov z znanstvenih in klasičnih licejev. »Povprečna starost študentov je 25 let. A univerza mora glede na hiter demografski padec ciljati na vseživljenjsko izobraževanje, ne samo na mlade,« je povedala direktorica konzorcija Martina Timoteo in dodala, da je stopnja zaposlenosti eno leto po zagovoru diplomske naloge za 1,4 % nižja od lanske.

Tržaška univerza pa je izjema. Pet let po dokončanem podiplomskem študiju je 91,1 % bivših študentov zaposlenih za določen ali nedoločen čas, kar je za skoraj 4 % več od italijanskega povprečja.

