V Trstu burja povzročila kar nekaj škode

Trst se je od prejšnjega tedna poslovil v znamenju močne burje, ki je zavijala po mestnih ulicah in kotičkih ter kraljevala tudi v bližnji okolici. Po razpoložljivih podatkih je presegala hitrost 100 km/h. Včeraj so gasilci dobesedno cel dan odstranjevali njene posledice, na terenu so bili od 8. do 18. ure. Posegli so kar 50-krat, so poudarili v sporočilu za medije.

Največ dela so imeli z odstranjevanjem dreves, ki so zgrmela na tla ali postala nevarna za mimoidoče. Na pomoč je moralo priskočiti deset enot, ki so ravnokar zaključile nočno izmeno. Na osnovi dogovora na tem področju pa so gasilcem pomagali še ekipi civilne zaščite tako iz občine Trst kot iz sosednje občine Milje.