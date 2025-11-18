V Trstu dve novi ambulanti za kronični glavobol

V dveh zdravstvenih okrožjih v Trstu že od začetka septembra delujeta specialistični ambulanti, v katerih heterogena skupina strokovnjakov obravnava eno najpogostejših in hkrati najbolj podcenjenih zdravstvenih težav: kronični glavobol. Celostna obravnava glavobola je po novem mogoča v okviru pilotskega projekta, ki ga nevrološki oddelke katinarske bolnišnice s svojim Centrom za glavobole izvaja po zaslugi deželnega prispevka v višini 200 tisoč evrov. Projekt bodo izvajali dve leti, v tem času pa upajo, da se bodo čakalne dobe za te zdravstvene težave drastično skrajšale.

Ena streha, več specialistov

To sta na včerajšnjem srečanju z novinarji v katinarski bolnišnici povedala predstojnik nevrološke klinike Paolo Manganotti in direktor centra za glavobole Antonio Granato. »Glavobol je pogosto obravnavan kot nekaj manj resnega, a bolniki dobro vedo, kako lahko to ohromi vsakdan,« je opozoril Manganotti in v isti sapi dodal, da nova mreža pomoči vključuje družinske zdravnike, psihologe, fizioterapevte ter urgentno službo.