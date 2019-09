V Trstu koncert v poklon Katii Ricciarelli

Tržaško gledališče Verdi načrtuje veliki hommage operni pevki in hkrati filmski, televizijski in gledališki igralki, pedagoginji in režiserki Katii Ricciarelli. Dogodek – spominski koncert Vivere una fiaba ob njeni 50-letnici pevske kariere, ki ga bodo predvajali tudi na televizijski mreži Canale 5 – bo predvidoma v torek, 1. oktobra. Pri njegovi organizaciji sodelujeta Fundacija opernega gledališča Verdi in Občina Trst, ki je prispevala 20 tisoč evrov za tehnično službo.

Kakor smo lahko izvedeli, bo večer ponudil izjemno prepletanje glasbe in besede. Na odru se bo »odigralo« pestro življenje Ricciarellijeve – od otroštva, ki sta ga zaznamovala beda in revščina, do revanše, ki jo je mlademu dekletu ponudila glasba, pravzaprav petje, in vse do uspeha in slovesa. Večer bo povezoval Alfonso Signorini, najbolj poznane operne arije pa bodo za mikrofonom postregli pevci Ron, Mario Biondi, Morgan in Francesco Zingariello. Katia Ricciarelli bo v pogovoru z voditeljem razkrila marsikatero zabavno in pikro življenjsko anekdoto, predvideno pa je tudi branje odlomkov iz pevkine biografije Da donna a donna, ki jih bo podal igralec Pier Maria Cecchini. Nastopila bosta tudi umetnosti kritik Vittorio Sgarbi in evropsko priznana glasbena skupina QueenMania.