V Trstu kradel srečke Gratta e vinci in unovčil dobitke

V trafiki v Ulici Carducci v Trstu je pred nekaj dnevi moški ukradel več srečk loterije Gratta e vinci, vrednih po 20 evrov vsaka. Lastnik je nemudoma poklical na interventno telefonsko številko 112 in so posredovali karabinjerji. Na kraju so si ogledali posnetke nadzorne kamere, pri čemer so ugotovili identiteto storilca in ga začeli iskati. Ena od patrulj ga je izsledila v trgovini na Trgu Garibaldi, kjer je pri blagajni nameraval unovčiti dobitke. Med osebno preiskavo so našli več srečk, ki jih je ukradel in jih zasegli. Gre za 32-letnega Tržačana, ki so ga aretirali in mu odvzeli prostost. Sodnik za predhodne preiskave je odredil hišni pripor.