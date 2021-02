V Trstu med dijaki 149 prvošolcev

Če bodo rezultati letošnjega vpisovanja obveljali, bo v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 prvi letnik srednjih šol druge stopnje s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem obiskovalo 149 dijakov. Toliko vpisov so namreč zabeležili v teku letošnjega januarja, zaradi česar se je število novovpisanih v primerjavi z lanskim vpisovanjem povečalo za 13 dijakov (lani jih je bilo 136), v primerjavi z letom 2019 pa za 31, saj so takrat zabeležili 118 novih vpisov.

Največ prvošolcev – 67 – bodo tudi tokrat imeli na Liceju Franceta Prešerna, kjer se število vpisov ni bistveno spremenilo v primerjavi z lanskim letom, ko jih je bilo 70. Porast beležijo zlasti na smeri uporabnih znanosti in na jezikovni smeri, medtem ko je v primerjavi z lanskim letom krepko padlo število vpisov na znanstveni smeri, na klasični smeri pa imajo v bistvu enako število vpisov. Na podlagi teh številk bo skupno število dijakov na liceju Prešeren v prihodnjem šolskem letu 299.

Precejšen porast vpisov so v primerjavi z lanskim letom zabeležili na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, kjer bodo imeli, če bodo sedanje številke obveljale, v prihodnjem šolskem letu 47 prvošolcev, medtem ko jih je bilo lani 35. Na smeri elektronika je število vpisanih naraslo, na smeri mehanika in mehatronika je število ostalo nespremenjeno, na smeri okoljske biotehnologije pa se je skoraj podvojilo. Vsega skupaj bo zavod Stefan obiskovalo 175 dijakov.

Povečano število vpisov imajo tudi na Tehniškem zavodu Žige Zoisa, kjer bo prvošolcev prihodnje leto 14 (lani 12): število vpisanih je tako na smeri uprava, finance in marketing kot na smeri gradnja, okolje in prostor naraslo za enega dijaka. Na podlagi teh številk bi moralo v prihodnjem šolskem letu zavod obiskovati 64 dijakov.

Glede na okoliščine so z vpisom zadovoljni tudi na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška, kjer se je število prvošolcev v primerjavi z lanskim vpisom rahlo povečalo, saj je to šolo izbralo 21 dijakov (lani 19): porast so zabeležili na humanistični smeri, upad pa na družbeno-ekonomski. Šola bo štela 119 dijakov.