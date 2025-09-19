V Trstu na ogled Tolkienov svet

Po Rimu, Neaplju, Turinu in Catanii se v Trstu zaključuje potujoča razstava, posvečena očetu epske fantazijske literature. Postavili so jo v Rimu novembra leta 2023, ob 50-letnici Tolkienove smrti. Tolkien. Uomo, Professore, Autore (Tolkien. Človek, profesor, avtor) je od včeraj na ogled v nekdanji ribarnici na mestnem nabrežju. Gosti jo tržaška občina, prireja pa Dežela Furlanija - Julijska krajina z italijanskim ministrstvom za kulturo. Razstavo sta uredili kulturno društvo Creare Cultura in podjetje C.O.R. - Creare Organizzare Realizzare. Na ogled bo do 11. januarja 2026.

Ne samo fantazijska dela

»Ne imenujte ga oče fantazijske literature, saj je Tolkien veliko več,« je povedal kustos razstave Oronzo Cilli, »na njem sloni sodobna epska fantastika, v njegovih delih pa razberemo akademsko izkušnjo, oseben pogled na družino in veliko drugega«. Britanski avtor John Ronald Reuel Tolkien, rojen leta 1892 v Južni Afriki, je v prvi polovici preteklega stoletja objavil svojo knjigo Hobit ali Tja in spet nazaj (v izvirniku The Hobbit or There and Back Again), s katero je zagnal dolgo in plodno pisateljsko, pa tudi pesniško kariero.

Razstava v treh delih obravnava Tolkiena kot človeka, moža in očeta štirih otrok, kot avtorja in profesorja.Da bi počastili akademsko kariero britanskega avtorja, so organizatorji razstave samo za tržaško publiko na ogled postavili poseben eksponat, to je toga, ki jo je nosil med predavanji v Oxfordu. Eksponatov je sicer več kot tisoč, od knjig do plakatov in iger.