Petek, 19 september 2025
Iskanje
Trajnostna energija

V Trstu nastaja tovarna zelenega vodika

Družba AcegasApsAmga je postavila njen temeljni kamen. Obrat nastaja ob tržaški sežigalnici odpadkov, začel naj bi delovati konec junija 2026

Jadran Vecchiet |
Trst |
19. sep. 2025 | 13:58
    V Trstu nastaja tovarna zelenega vodika
    Ekipa soustvarjalcev nove tržaške tovarne vodika ob postavitvi temeljnega kamna (FOTODAMJ@N)
    V Trstu nastaja tovarna zelenega vodika
    Tovarna vodika bo ločevala kisik od vodika odpadne vode sežigalnice (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Na zapuščenih predelih tržaške industrijske cone bo v manj kot enem letu nastala tovarna zelenega vodika, v pravem duhu krožnega gospodarstva. Vrata naj bi odprla 30. junija 2026, letno bo proizvajala 370 ton vodika. Včeraj je družba AcegasApsAmga partnerjem in medijem v sklopu simbolične postavitve temeljnega kamna predstavila enega izmed najbolj naprednih tovrstnih projektov v Italiji.

Paradni konj vodikove doline

Tovarna zelenega vodika, vredna dobrih dvajset milijonov evrov, se bo nahajala na koncu Ulice Errera, kjer bo iz odpadne vode sežigalnice odpadkov nastajal vodik. Približno tretjino zelene energije, potrebne za elektrolizo - postopek ločevanja vode v kisik in vodik - bo družba AcegasApsAmga pridobivala iz sončne elektrarne, ki nastaja med sežigalnico in tržaško obvoznico.

Projekt je omogočila popolna podpora deželne vlade FJK, ob sodelovanju tržaškega pristanišča, Univerze v Trstu in še marsikaterega partnerja. Nenazadnje je tovarna eden od paradnih konjev Vodikove doline severnega Jadrana, čezmejnega projekta, ki zaobjema Italijo, Slovenijo in Hrvaško.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: