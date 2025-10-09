V Trstu nov večerni shod za Gazo (video)

Na Borznem trgu so se danes zvečer ponovno zbrali protestniki, solidarni s prebivalci Gaze, potem ko so izraelske sile na morju pred palestinsko enklavo ustavile še plovila koalicije Freedom Flotilla, podobno kot se je zgodilo s prejšnjo flotiljo s humanitarno pomočjo za Gazo. Nekaj čez sto udeležencev je po 19.30 vzklikalo gesla za svobodno Palestino, nato so se v neprijavljenem sprevodu, kljub prigovarjanju policije, začeli pomikati proti mestnemu nabrežju, kjer je zaživelo letošnje Naselje Barcolana, nato pa so jo ubrali proti kanalu in mestnemu središču.