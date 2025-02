Včeraj popoldne so neznanci vlomili v stanovanje v Ulici Emo v Trstu. Odnesli so 4600 evrov gotovine in tablico, so sporočili karabinjerji. Skušali pa so tudi iz trezorja odnesti orožje, ki ga lastnik zakonito poseduje, so dodali. Ko je noseča stanovalka odkrila, kaj se je zgodilo, jo je obšla slabost. Karabinjerji so opazili, da je vhodna vrata nekdo označil z manjšim križem, ki ga po besedah stanovalcev prej naj ne bi bilo.