V Trstu po včerajšnjih nalivih danes ocenjevali škodo

Po včerajšnjih izrednih vremenskih razmerah in obilnem deževju, ki je centru Trsta in širši okolici povzročalo številne nevšečnosti in izpade oskrbe z elektriko, so danes ocenjevali škodo. Najhuje so jo odnesli trgovci in gostinci v getu za Borznim trgom, kjer so čistili vodo in blato ter reševali predmete, ki jih ni uničila deroča deževnica. Obilno deževje ni prizaneslo niti lokalom v Ulicah Mazzini, Trento, Torrebianca in ob kanalu. Kot so povedali njihovi upravitelji, so se dobro pripravili na napovedano deževje, izložbe in vhode so zavarovali z zaščitnimi pregradami, a te so pod neverjetno veliko količine vode popustile.

Da je bila količina dežja včeraj zvečer ekstremna, potrjujejo tudi meritve deželne agencije za okolje Arpa. Po njihovih ugotovitvah je med 19. in 20. uro padlo več kot 40 litrov vode na kvadratni meter, kar je približno toliko, kolikor običajno skupaj zaznajo v polovici meseca. Da bi bila škoda še večja, je poskrbela druga pošiljka dežja. Med 21.07 in 21.23, se pravi v 16-tih minutah, je padlo še 21 litrov dežja na kvadratni meter.

Tržaški mestni gasilci so ob pomoči goriških kolegov posredovali okrog šestdesetkrat. Na terenu je bilo devet ekip, po pet gasilcev je prišlo iz centrale v Miljah in na Opčinah, na pomoč je priskočila tudi ekipa goriških gasilcev, so sporočili iz tržaške gasilske postaje. Namestnik poveljnika tržaške brigade gasilcev Alessandro Sancin je za Primorski dnevnik dejal, da so se njihove intervencije omejile zlasti na zapiranje pokrovov odprtih jaškov in na črpanje vode iz kleti in pritličnih lokalov, pri delu pa jim ni šlo na roko plimovanje morja, ki je v torek nastopilo istočasno z nalivi.