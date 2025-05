V Trstu pogrešajo 38-letnega moškega

V Trstu svojci pogrešajo 38-letnega Cristiana Delbena. Zadnjič so ga videli v torek, 13. maja, okrog 19. ure v baru Miya v Ulici Molino a Vento, nakar so se za njim izgubile vse sledi.

Naslednjega dne ga ni bilo na delovnem mestu. Svojci so sporočili, da nima s seboj mobilnika, v stanovanju, kjer je živel v zadnjem obdobju, pa so poleg mobilnika našli hišne ključe in sporočilo.

Delben je visok 178 centimetrov, tehta nekaj manj kot 70 kilogramov in ima krajšo brado. Zadnjič, ko so ga videli, je nosil kavbojke, zeleno majico in temna očala. S seboj je imel črn nahrbtnik. Iz bara, kjer so ga zadnjič videli, je odpeljal s kolesom.

Kogar bi ga morebiti opazil, svojci prosijo, naj pokliče na interventno telefonsko številko 112 ali karabinjerje v Istrski ulici.