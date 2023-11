V Trstu prvič vsadili »mini« umetno srce

Na oddelku za kardiokirurgijo katinarske bolnišnice so pred dnevi prvič vsadili miniaturizirano umetno srce. Šlo je za pacienta z dilatativno kardiomiopatijo v končni fazi, ki prizadene srčno mišico in zmanjša sposobnost srca za učinkovito črpanje krvi v preostale dele telesa. Z napravo, ki ji strokovnjaki pravijo L-VAD, so pacientu zagotovili podporo levega prekata srca, ki ga je bolezen že huje prizadela. Operacija se je uspešno iztekla, je tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI obnovilo v sporočilu za javnost. Pooperacijsko okrevanje na intenzivni negi je potekalo brez zapletov, zdaj pacienta čaka še rehabilitacija, so še pojasnili.

Poseg predstavlja pravo novost za katinarsko bolnišnico in je sad sodelovanja med oddelkoma za kardiologijo in kardiokirurgijo, ki jih vodita Gianfranco Sinagra in Enzo Mazzaro. Prvi izmed dveh ima že vrsto let na italijanski in mednarodni ravni vodilno vlogo na področju zdravljenja srčnega popuščanja. Tržaško kardiološko središče, ki je vpeto tudi v evropsko referenčno mrežo ERN, pa na sploh že vrsto let raziskuje in preučuje kardiomiopatije ter skuša priti do čim bolj poglobljene slike srčnega popuščanja. Pomoč v primerih hujših oblik kardiomiopatije, ki so jo doslej sestavljala sodobna zdravila in kardiološki posegi, pa zdaj dopolnjuje še inovativna oblika operacije, so pojasnili.