V Trstu razbili mrežo preprodaje kokaina

Tržaški policisti so razbili mrežo preprodaje kokaina, ki je imela svoje težišče pri Sv. Jakobu. Aretirali so deset oseb. Do obsežne policijske akcije je sicer prišlo že pred mesecem dni, začela se je 16. decembra 2025 in se nadaljevala še cel naslednji dan. Vest pa so s tržaške kvesture sporočili danes. Izvedli so sicer skupno dvajset osebnih in hišnih preiskav.

Začelo se je januarja 2025

Preiskava se je začela januarja lani, potem ko je na šentjakobskem trgu prišlo do obračunavanja med kosovskimi in albanskimi državljani. Kot so kasneje ugotovili preiskovalci, so se med sabo sprli zaradi delitve območja preprodaje drog. Preiskava, ki so jo vodili tržaški kriminalisti, je razkrila dobro organizirano skupino, ki sta jo vodila brata kosovskega rodu. Oba živita pri Sv. Jakobu. Aretirani so sodelavce novačili v svojih matičnih državah, zlasti na Kosovu in so ti nato namensko prihajali v Trst, da bi sodelovali pri nezakonitih poslih. Vsak dan naj bi ugodili več sto strankam, so poudarili v sporočilu za medije.

Naročila sprejemala po telefonu

Shema delovanja je več mesecev potekala vedno enako. Brata sta telefonsko sprejemala naročila strank, nato pa dajala navodila mladim sodelavcem, ki so jih sproti angažirala. Ti so nato poskrbeli za dostavo kokaina.

Policisti so sicer prišli na sled tudi dobaviteljem preprodajalcev in zbrali številne obremenilne dokaze proti njim, so še navedli. V okviru preiskave so zasegli skoraj dva kilograma kokaina, približno 16.000 evrov gotovine ter več kosov oblačil in parfumov z etiketo. Ti naj bi bili ukradeni oziroma so jih stranke uporabljale kot plačilo za nakup prepovedane droge.