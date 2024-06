V Trstu se je začelo zasedanje voditeljev držav G7 o izobraževanju

Danes zjutraj se je v deželni palači na Velikem trgu začelo zasedanje voditeljev držav G7. Italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je na Velikem trgu pozdravil kolege iz ZDA, Kanade, Nemčije, Francije, Velike Britanije in Japonske in predstavnike drugih delegacij. Med njimi so bili tudi predstavniki Afriške in Evropske Unije. Po formalnih pozdravih je italijanski minister podal izjavo za medije, v kateri je izpostavil pomembno vlogo Trsta v italijanskem raziskovalnem sistemu. Nato je povedal, da bodo na dvodnevnem srečanju govorili o temah, ki zadevajo spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter o vrednotenju talentov. Obravnavali bodo tudi uvajanje koncepta individualizacije izobraževalnega sistema in vračanje avtoritete učiteljskemu kadru. Tema dvodnevnega srečanja bo tudi umetna inteligenca z inkluzivnimi izobraževalnimi prijemi. Minister je napovedal razpravo o konkretnih tematikah, ob tem je izrazil željo, da bi odločitve, ki jih bodo predstavniki delegacij sprejeli v Trstu, obravnavali na prihodnjem vrhu G20, ki bo jeseni potekal v Braziliji. Po ministrovi izjavi se je v deželni palači začelo delovno srečanje, ki bo danes potekalo do poznega popoldneva.