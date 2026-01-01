V Trstu silvestrovo tudi v znamenju prometnih nesreč

Na najdaljšo noč v letu so imeli reševalci in varnostni organi polne roke dela v Trstu zaradi dveh hujših prometnih nesreč. V Miramarskem drevoredu je 18-letnik okoli 1. ure ponoči izgubil nadzor nad svojim vozilom tipa audi A6, v katerem so poleg njega sedeli še trije 17-letniki, in silovito trčil v drog ter zid. Avto je bil popolnoma uničen, dva mladeniča naj bi utrpela nekaj zlomov, dva pa naj bi jo skupila brez resnejših poškodb, kar zgleda skorajda neverjetno glede na silovitost trčenja in stanje vozila ponesreči.

Noč pa je zaznamovala še ena nesreča, in sicer okoli polnoči in pol v Ulici Carducci, kjer se je avtomobil trčil v reševalno vozilo, ki je prevažalo bolnika. Reševalno vozilo se je prevrnilo in zadelo drog, poškodovali pa so se tako trije zdravstveni delavci v njem kot oseba, ki so jo prevažali. Po poročanju nekaterih medijev naj bi v zdravstvenega delavca, ki je z novim rešilcem priskočil na pomoč ponesrečencem, nekateri mimoidoči metali nekatere steklenice, k sreči pa pri tem nihče ni bil ranjen.