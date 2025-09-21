V Trstu so se poklonili Trubarju

»V času, ko se zdi, da se je toliko vrednot izgubilo, ko nas utrujajo razlike in nas včasih ustraši prihodnost, naj nas vodi ljubezen Kristusova. Ne ideologija, ne strah, ne sebičnost. Bodimo ljudje mostov, miru in vere.« Sporočilo duhovnika Aleksandra Erniše je objelo vernike in goste slovesnega dvojezičnega bogoslužja, ki ga je tržaška evangeličanska cerkev helvetske veroizpovedi priredila v baziliki sv. Silvestra ob 500-letnici prihoda Primoža Trubarja v Trst, v okviru Slofesta in v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev.

Bodoči škof vseslovenske evangeličanske skupnosti je obred vodil ob marmornati plošči, ki jo bo skupnost postavila v baziliko v spomin na reformatorja. Na njej je v slovenščini in italijanščini zapisano: »Primož Trubar (1508-1598) oče slovenskega protestantizma in knjižnega jezika. Ob 500. obletnici njegovega prihoda v mesto Trst, kjer se je začela njegova duhovna pot. Stati inu obstati. Stare e restare.«

Slovesnemu obredu so prisostvovali številni predstavniki obmejne verske in politične skupnosti. Senatorka Tatjana Rojc je dejala, da »nas je Trubar naučil kaj in kakšni želimo biti, da je jezik velika dobrina in da je pomembno spoznati svet preko svoje abecede. V Cerkovni ordingi je zapisal, da je pomembno gojiti liturgično pesem in da mora vsak kraj imeti svojo šolo, katero morajo obiskovati deklice in dečki.« Tržaški župan Roberto Dipiazza je spomnil, da ima Trst za sabo krutosti iz preteklega stoletja, a da živimo danes v miru in ljubezni.

»Besede stati inu obstati so zapisane v srcih Slovencev,« je v svojem pozdravu dejala Vesna Humar, državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu, »kot opomin, da je mogoče sanjati in sanje uresničiti.« Da bi Trst še naprej ostal središče več kultur, si želi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, »in da se slovenščina še naprej sliši v slovenskem zamejstvu.«

Verniki različnih krščanskih cerkva so delili včerajšnje bogoslužje. »Razlike, ki so nas nekoč delile, so danes predmet debate in skupne molitve,« je povedal škof evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji Leon Novak.