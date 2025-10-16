VREME
Četrtek, 16 oktober 2025
V Trstu so si policisti in karabinjerji segli v roko

V znak podpore po smrti trojice karabinjerjev v eksploziji v Venetu

Aljoša Fonda |
Trst |
15. okt. 2025 | 21:30
    V Trstu so si policisti in karabinjerji segli v roko
    Policisti so karabinjerjem izrazili solidarnost (Karabinjerji)
Patrulje policije tržaške kvesture so se v sredo zvečer z vklopljenimi sirenami postavile pred pokrajinsko poveljstvo karabinjerjev v Istrski ulici, kjer jih je pričakal pokrajinski poveljnik Gianluca Migliozzi. Ta se je s policisti rokoval, tržaški karabinjerji so se policiji tako zahvalili za podporo v trenutku žalovanja.

V torek so namreč v namerno povzročeni eksploziji v hiši v kraju Castel d'Azzano pri Veroni umrli trije karabinjerji, še 25 oseb je bilo ranjenih. Hišo so si karabinjerji šli ogledat, potem ko so z zračnih posnetkov dronov opazili, da so člani družine, ki je bila že poznana kot problematična, na strehi nakopičili več molotovk.

