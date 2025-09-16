V Trstu spet sto in več dogodkov o znanosti

Odnos med znanostjo in družbo ter vloga tehnologije pri redefiniciji naših življenj bo tema letošnje 14. izdaje znanstvenega festivala Trieste Next, ki bo na Velikem trgu potekal od 26. do 28. septembra. Festival je po tradiciji tridnevno praznovanje znanosti, ki ga izvedejo odlični mednarodno uveljavljeni komunikatorji vseh generacij.

Med letošnjimi gosti velja izpostaviti ameriškega pisatelja Davida Quammena, ki se v svojih delih osredotoča na znanstvene teme, in Nobelovega nagrajenca za kemijo iz leta 2012, prav tako Američana, Briana Kobilko. Prvi bo v Trstu svojo novo knjigo predstavil v petek, 26. septembra (ob 21. uri), drugi pa bo nastopil dan kasneje, 27. septembra (vedno ob 21. uri), ko bo v ospredje postavil govorico celic.

Nova interdisciplinarna srečanja

Podrobnosti letošnje izdaje znanstvene prireditve, ki je sestavljena iz več kot sto dogodkov, oblikovalo pa jo bo ravno toliko znanstvenikov, so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v Urban centru. Organizatorji, med katerimi so poleg javnih ustanov skoraj vse tržaške znanstvene institucije, so povedali, da je največja novost cikel interdisciplinarnih srečanj. Na teh bodo svoje poglede na ključne teme današnjega časa razgrnili različni strokovnjaki.