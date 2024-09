V Trstu tisoč delegatov iz tridesetih držav

Okrog tisoč delegatov iz več kot 500 organizacij in 30 držav, šest plenarnih srečanj in 16 vzporednih dogodkov ter 150 predavateljev z vseh koncev Evrope. Vse to bo sestavni del mednarodnega poslovnega kongresa Big Science Business Forum 2024, ki ga bo po Danski (2018) in Španiji (2022) tokrat gostila Italija. Med 2. in 4. oktobrom se bodo v Trstu, in sicer v kongresnem centru v Starem pristanišču, zbrali predstavniki raziskovalnih ustanov in gospodarstva, ki bodo razpravljali o prihodnjih obetih trga Big Science.

Dogodek organizirajo največje Big Science organizacije v Evropi (Cern, Esa, ESRF, ESS, FAIR ...), med njimi pa je tudi tržaški Znanstveni park Area. Italijansko kandidaturo za gostovanje foruma so podprla tudi ministrstvo za podjetništvo in ministrstvo za okolje, Univerza v Trstu, Trgovinska zbornica in SEP. Podrobnosti tretje izdaje poslovnega foruma so predstavili včeraj v deželni palači. Direktor italijanske izdaje Paolo Acunzo je poudaril, da bo ta dogodek edinstvena priložnost za evropska podjetja in organizacije, da spoznajo in sodelujejo na razpisih in natečajih Big Science organizacij s skupnim proračunom v višini milijarde na leto.

Štiridnevni dogodek, na katerem bodo uredili tudi 44 stojnic s poslovnimi in institucionalnimi informacijami, predvideva tudi obisk nekaterih znanstvenih centrov v Italiji in Sloveniji. Zadnji dan bodo udeleženci foruma v živo spoznavali dejavnosti znanstvenega centra Elettra, Inštituta za oceanografijo in teoretsko geofiziko OGS in ljubljanskega instituta Jožef Stefan.

4. oktobra bodo razglasili tudi državo gostiteljico prihodnjega poslovnega foruma, ki bo na programu leta 2026. Med kandidati se omenja švedski Malmö.

