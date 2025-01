V Trstu vojaška ladja Vespucci in letalonosilka Trieste

Po skoraj dveletni svetovni turneji bo Trst prvi italijanski pristan vojaške šolske ladje Amerigo Vespucci. Mesto jo bo 1. marca sprejelo s posebno edicijo regate Barcolana in nizom spremnih dogodkov. Tržaški župan Roberto Dipiazza je razložil, da bo trijamborna ladja Vespucci privezana pred Velikim trgom, pri Pomorski postaji pa se ji bo pridružila nova letalonosilka italijanske mornarice Trieste. Dogodek ob sodelovanju drugih javnih partnerjev prirejajo klub Società Velica Barcola e Grignano, ministrstvo za obrambo ter podjetje v lasti taistega ministrstva Difesa Servizi.

1. marca se bodo razna plovila, od jadrnic vse do supov, zbrala pred Svetilnikom zmage in zaplula proti jadrnici vojne mornarice, potem pa jo bodo pospremila do pristana. Privezali jo bodo s pomočjo plavajoče platforme pred tržaškim mestnim nabrežjem, na kopnem pa bodo organizatorji postavili manjšo različico Naselja Barcolana. Vse to bodo spremljali spremni dogodki in pogovori, ki jih bodo organizatorji predstavili javnosti v prihodnjih tednih. Vse pa naj bi se obračalo okoli služenja na morju in posebnega odnosa med jadrnico Vespucci in Trstom.