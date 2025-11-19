V Trstu voznikom do 6. januarja na voljo novo brezplačno parkirišče

Od danes do 6. januarja prihodnje leto lahko vozniki, ki se v Trst pripeljejo z avtomobili, računajo na novo kratkoročno rešitev. Območje za silosom je ponovno postalo parkirišče za 450 avtomobilov. Parkiranje na tem mestu ni plačljivo, čeprav je omejeno z modrimi črtami, ki so značilne za plačljiv režim, na parkirišče pa se vstopa s Trga Santos. Za ureditev brezplačnega parkirišča so zaslužni stanovska organizacija Confcommercio, Fundacija CRTrieste, družba EstEnergy - Hera in mestni prevoznik Trieste Trasporti, ki so z lastnikom zemljišča, družbo Coop Alleanza 3.0, sklenili začasno pogodbo.

Brezplačno parkirišče se imenuje Park di Natale, z njim pa je stanovska organizacija Confcommercio, ki je nosilka tega projekta, med prihajajočimi prazniki želela konkretno pomagati trgovcem in gostincem, ki zaradi pomanjkanja parkirišč v središču mesta beležijo upad prometa. Njen predsednik Antonio Paoletti je včeraj v družbi predstavnikov lokalnih oblasti in pokroviteljev povedal, da bo njihova organizacija v ta projekt vložila 40 tisoč evrov. »Za ta korak smo se odločili, ker smo želeli vsaj začasno rešiti problematiko parkirišč, ki pesti mesto že več mesecev. Težave s parkiranjem smo želeli omiliti v obdobju, ko je obremenjenost mesta večja tako zaradi prazničnih nakupov kot tudi zaradi različnih dogodkov, ki oblikujejo veseli december,« je dejal Paoletti, ki je prepričan, da je sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem lahko dobra rešitev za obstoječe probleme.