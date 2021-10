V Trstu za Guardian med najlepšimi sprehodi v Evropi

Irski pisatelj James Joyce je med sprehajanjem po tržaških ulicah črpal navdih za eno izmed najbolj zapletenih knjig v zgodovini zahodne literature, mojstrsko delo Ulikses. Hodil je po njih in si predstavljal, kako Leopold Bloom in Stephan Dedalus tavata po Dublinu ter s svojimi tržaškimi romanji zagotovil svetovno znan opis irske prestolnice. Za britanski Guardian je že to dovolj, da je Trst uvrstil v šesterico evropskih mest, po katerih je najlepše se sprehajati. Dnevnik sicer oboževanja do mesta v zalivu ne razkriva prvič, saj mu je že večkrat namenil pohvalne besede. Februarja 2019 mu je denimo dodelil srebrno odličje med mesti, ki jih je v Evropi najlepše obiskati spomladi.

Tokrat se je mesto v zalivu znašlo v ugledni družbi Berlina, Marseilla, Lizbone, Københavna in Sevilje, katerim kaže res nima kaj zavidati. Novinar Chris Moss je utemeljil, da je Trst idealni kraj za najrazličnejše dejavnosti na svežem zraku. Pristanišče ob Jadranskem morju res še ni dobilo zaslužene pozornosti – je pojasnil – ampak tržaško nabrežje s čudovitim pogledom na morje iz njega naredi idealno prizorišče za dolge sprehode in podobne aktivnosti. Ne gre denimo pozabiti, da se med enim in drugim korakom lahko ustavimo v številnih kavarnah, po katerih Trst že zgodovinsko slovi. Med temi je izrecno omenil Caffè degli Specchi in kavarno San Marco, ki obiskovalcem ponuja več kot 50 različic kave. Poleg mestnega središča pa novinar ni prezrl niti njegovega zaledja, se pravi Krasa in svetoval klasičen sprehod po Napoleonski cesti od Opčin do Proseka.