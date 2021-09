V Trstu začetek sojenja o streljanju na policiste

V dvorani porotnega sodišča v Trstu se je začelo sojenje v zvezi s streljanjem na tržaški kvesturi, v katerem sta 4. oktobra 2019 umrla policista Matteo Demenego in Pierluigi Rotta. Obtoženega dominikanskega državljana Alejandra Stephana Merana ni bilo, ostal je v zaporu v Veroni, kjer ga zdravijo psihiatri. Njegov zagovornik Paolo Bevilacqua je na uvodnem naroku zahteval ponovno izvedbo poročila iz psihiatrične stroke, ki ima na tem sojenju glavno težo. O tem, da je Meran streljal in ubil dva policista, tretjega ranil, še drugim pa ogrozil življenje, ni dvoma, saj so ga med drugim posnele videokamere. Psihiatrično poročilo, opravljeno med preiskavo, pa je določilo, da je bil morilec delno prišteven in da lahko prestaja proces. Obramba (in njeni izvedenci) se s tem ne strinja, zato zahteva odreditev novega poročila, o čemer bo govor na enem prihodnjih narokov.Danes so nastopile oškodovane stranke, in sicer svojci obeh ubitih policistov, ranjeni policisti Cristiano Resmini, notranje ministrstvo in državno združenje žrtev kriminala in opravljanja dolžnosti. Policijskega sindikata Sap sodišče ni sprejelo med oškodovane stranke.Sodnemu senatu s poroto predseduje sodnik Enzo Truncellito, tožilca sta Federica Riolino, ki je vodila preiskavo, in glavni tožilec Antonio De Nicolo. V dvorani so bili tudi svojci pokojnega Mattea Demenega, njegov oče Fabio je novinarjem dejal, da hoče samo pravico za obe žrtvi in ne sprejema opravičil.