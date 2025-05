V Trstu zasegli 180 kilogramov tobaka za žvečenje

Lokalna policija je v sodelovanju s finančno policijo v Trstu razkrila obsežno nezakonito trgovanje s tobakom za žvečenje (Snus in Gutka). Zasegli so kar 180 kilogramov tobaka, ki so ga v treh trgovinah, ki jih vodijo tuji državljani, pogosto skrivali med prehrambenimi izdelki na policah ali v skladišču. Gre za izdelke v obliki majhnih vrečk s tobakom, ki se jih vstavi med zgornjo ustnico in dlesen.

Omenjenim trgovinam, ki se nahajajo na Trgu Libertà, Drevoredu D’Annunzio in Ulici Carducci, so aprila po nalogu carinske uprave odredili začasno zaprtje. To se suka od dvajset do trideset dni, začelo pa je veljati v ponedeljek oziroma torek, 12. in 13. maja.