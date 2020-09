V Trstu zopet ladje za križarjenje

Pri Pomorski postaji je privezana ladja za križarjenje Costa Deliziosa, ki je pravkar priplula v Trst, od koder bo v nedeljo, 6. septembra, odplula na prvo križarjenje po daljšem obdobju prekinitve zaradi pandemije koronavirusa. Ladja pripada ladjarski družbi Costa Crociere, ki je že pred časom napovedala, da bo s 6. septembrom zopet pričela prirejati križarjenja, v tem trenutku samo za italijanske goste. Ladja Costa Deliziosa bo iz Trsta odplula proti jugu Italije, kjer bo do 27. septembra obiskala pristanišča Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracuso in Catanio ter bo sploh prva križarka družbe Costa Crociere, ki bo odplula na križarjenje. Druga bo Costa Diadema, ki bo 19. septembra iz Genove odplula proti Civitavecchii oz. Rimu, Neaplju, Palermu, Cagliariju in La Spezii.

Iz varnostnih razlogov so križarjenja za zdaj namenjena samo italijanskim gostom, ki bodo deležni potovanj v znamenju zaščite, za kar so pri družbi Costa Crociere pripravili poseben varnostni protokol. Opozoriti je treba, da je bilo sprva predvideno, da prav danes v Trst pripluje tudi ladja družbe MSC Magnifica v okviru križarjenja po Grčiji. Vendar so pri tej družbi preložili začetek križarjenj in tako bo prvo potovanje 26. septembra, pri čemer bo MSC Magnifica v Trst priplula 1. oktobra. V tem primeru so križarjenje namenili prebivalcem držav schengenskega območja, čeprav pričakujejo, da bo v tej fazi ponovnega zagona večina gostov iz Italije.