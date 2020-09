V tržaškem in tržiškem pristanišču ni bilo žarišč okužb z virusom

Učinkoviti inštrumenti za boj proti virusu, ljudje iz vseh socialnih okolij, inštitucije in pogled v boljšo prihodnost. To so štirje stebri raziskave Safety circle, ki je nastala kot sad sodelovanja med tržaško pristaniško upravo, podjetjem SWG d.d., zdravstvenim podjetjem ASUGI, visoko šolo SISSA, deželo Furlanijo - Julijsko Krajino in tržaško univerzo.

V sklopu raziskave so raziskovalci sočasno izvajali serološke teste med pristaniškimi delavci v Trstu in Tržiču ter zbirali podatke o njihovem splošnem počutju v obdobju pandemije ter njihovem odnosu do dela od doma in opravljanja pristaniškega poklica v posebnih razmerah. Kakor je pojasnil višji raziskovalec pri podjetju SWG Rado Fonda, je serološki test opravilo nekaj manj kot 1300 delavcev, kar predstavlja skoraj polovico zaposlenih v pristaniščih v Trstu in Tržiču. 22 jih je bilo pozitivnih, nihče pa ni bil kasneje pozitiven na bris. V pristanišču niti niso beležili žarišč virusa, čeprav je le-to neprestano delovalo tudi v obdobju najstrožjega zaprtja.

Skladno z zdravstvenim testiranjem je, kakor že omenjeno, potekala tudi javnomnenjska raziskava, v kateri je sodelovalo 1416 pristaniških delavcev. Iz te izhaja, da je bilo skoraj 60 odstotkov vprašanih zaskrbljenih zaradi širjenja virusa (v raziskavah na državni ravni je bilo zaskrbljenih 80 odstotkov ljudi). 38 odstotkov delavcev se je balo okužbe. Večino vprašanih (67%) je skrbel tudi morebiten drugi val okužb, večina pa je vsekakor zaupala v učinkovitost zdravstvenega sistema. Prav tako je velika večina delavcev izredno obdobje preživljala brez večjih težav, 9 odstotkov pa se jih vsekakor soočalo z bolj ali manj hudimi preglavicami. Očitno so bili tudi ukrepi za preprečitev okužb učinkoviti, saj jih je za take ocenilo tri četrtine delavcev. Ravno toliko se jih je počutilo varne pred morebitno okužbo na delu, 17 odstotkov delavcev pa se je balo stakniti bolezen v službi, predvsem zaradi stikov s kolegi.