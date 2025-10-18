V tržaškem pristanišču dezaktivirali bombo

V manj kot dveh urah se je končala prva faza operacije, v okviru katere so danes zjutraj dezaktivirali neeksplodirano ameriško bombo iz druge svetovne vojne. Evakuacija prebivalcev rdeče cone, ki se je nahajala malo manj kot 500 metrov stran od bombe, je stekla ob 6.45, v roku ene ure so pripadniki civilne zaščite, lokalne policije in policije evakuirali približno 1000 ljudi. V zbirni center, ki so ga uredili v bazenu Bianchi, se je zateklo manj kot 10 oseb. Vsi ostali so se odpravili k sorodnikom, prijateljem, mnogi pa so izkoristili lepo vreme za jutranji sprehod. Ob 8. uri se je začela odločilna faza, ki je trajala manj kot 45 minut. Pirotehniki so 230 kilogramov težko bombo, v kateri je bilo okrog 120 kilogramov eksploziva, onesposobili brez težav in prej, kot so pričakovali. Ob 9. uri so se evakuirani prebivalci lahko vrnili na svoje domove, takrat je stekel tudi promet. Zdaj se bo začela druga faza, pri kateri bodo sodelovali tudi predstavniki obalne straže. Bombo bodo z vlačilcem odpeljali na morje, kjer jo bodo pripadniki vojne mornarice razstrelili. To naj bi se zgodilo tekom dopoldneva.