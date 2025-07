Finančna policija je v sodelovanju s carinsko upravo v tržaškem pristanišču zasegla več kot 26 tisoč kosov nakita in modrčkov, ki so nevarni za zdravje potrošnikov, ter ponarejene igrače. Blago je bilo shranjeno v dveh ločenih kontejnerjih. Prispelo pa je s Kitajske in bi ga morali z vlakom pretovoriti v Nemčijo.

V prvem izmed teh so med drugim našli več kot 470 plišastih igrač priljubljenega Pikachuja iz znane risanke Pokémon.