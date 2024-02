V tržaškem pristanišču zasegli 300 kilogramov cigaret

Finančni policisti in cariniki so v tržaškem pristanišču pred nedavnim, vest pa so sporočili danes, zasegli skoraj 300 kilogramov pretihotapljenih cigaret. Odkrili so jih v polpriklopniku, ki je prispel iz Turčije. Skrite so bile med tovorom hišne opreme, v nalašč zato izdelanem dvojnem dnu znotraj omaric in posteljnih predalov. V vsakem je bilo po 100 »štek« oz, paketov, za skupnih 1500 paketov. Preiskava, ki jo vodi državno tožilstvo, je šele v začetni fazi, zato pristojne oblasti še niso razkrile podrobnosti o vpletenih. Tovor bodo uničili.

Z zasegom so finančni policisti in cariniki preprečili škodo v državni blagajni zaradi utaje davkov in pristojbin v višini skoraj 70.000 evrov. Nezakoniti posel pa bi bil storilcem na črnem trgu donesel dobiček več kot 140.000 evrov.