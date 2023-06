V tržaškem pristanišču zasegli tovora ponarejenih oblačil in šamponov

Tržaški finančni policisti in cariniki so pred nedavnim v tržaškem pristanišču zasegli več kot 11.000 kosov ponarejenih oblačil znanih blagovnih znamk in skoraj 53.000 ponarejenih stekleničk šampona, prav tako znanega mednarodnega proizvajalca. Nezakonita tovora so odkrili na dveh tovornjakih s priklopnikom, ki sta v Trst prispela iz turškega pristanišča v Pendiku.

Pri pregledu spremnih dokumentov v zvezi s tovorom šamponov so finančni policisti in cariniki posumili o imenih družb, ki so bila na njih navedena, saj slednje ne delujejo na področju kozmetike. Pri pregledu tovora pa so posumili o embalaži, saj so bili šamponi naloženi v anonimne palete in zaviti v prozoren celofan, medtem ko navadno podobni tovori potujejo v kartonastih embalažah. Primerjava ponaredkov s pravimi šamponi pa je pokazala tudi nekaj manjših razlik na stekleničkah.

Med preiskavo so finančni policisti ugotovili, da je na nemški trg iz Italije že prispelo 106.000 ponarejenih stekleničk šampona, ki so jih pristojni zato odvzeli iz prometa.

Ponarejena oblačila pa so tihotapci skrili med blago, ki ga je zakonito prevažal tovornjak, med drugim med hišno opremo, srajce, ribiško opremo in vzmetnice. Odkrili so jih, potem ko so iz tovornjaka izpraznili celoten tovor.

Trenutno poteka preiskava, ki jo vodita državna tožilca Lucia Baldovin in Matteo Tripani, z namenom da bi rekonstruirali celotno proizvodno verigo ponaredkov.

Nezakonita tovora, ki bi bila tihotapcem zagotovila več kot milijon evrov zaslužka, so zasegli.