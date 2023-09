V Tržaškem zalivu največja letalonosilka na svetu

Sinoči je priplula v Tržaški zaliv letalonosilka vojne mornarice ZDA na jedrski pogon Gerald R. Ford. Pred Trstom bo zasidrana predvidoma do četrtka, do takrat pa bo njenih približno 4200 mornarjev v več izmenah obiskalo Trst in okolico.

Največja letalonosilka na svetu je Severno Ameriko prvič zapustila maja letos (vojni mornarici ZDAje bila predana leta 2017, prvič pa je zaplula pred le enim letom), po Sredozemlju pa pluje od junija. Njen obisk Tržaškega zaliva in njen plovba po Mediteranu pa sploh nista vezana na trenutno stanje v Evropi. Kot je povedal poveljnik njene enote, kontraadmiral Erik Eslich, načrtujejo Združene države Amerike in zavezniki tovrstne obiske več mesecev vnaprej, ne pa kot odziv na aktualno dogajanje. Njihov namen pa je dokazati zvestobo Združenih držav Amerike zavezništvu Nato in evropskim zaveznikom.

Danes (v nedeljo) dopoldne so ameriške oblasti na krov povabile predstavnike bolj in manj lokalnih medijev, med katerimi je bil tudi Primorski dnevnik. Eslich in kapetan ladje, Rick Burgess, sta novinarjem predstavila ladjo in vojno mornarico ZDA, po uradni tiskovni konferenci pa smo se pogovorili tudi z nekaterimi mornarji, ki so nam pobliže predstavili delo in življenje na 333-metrski ladji.