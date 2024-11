V tržaškem zaporu 80 odstotkov zapornikov več od razpoložljivih mest

Tržaški zapor je trenutno zaseden skoraj 80 odstotkov nad razpoložljivimi zmogljivostmi. Julija letos, ko je v zaporu prišlo do upora, so bile razmere podobne, saj je zapornikov in pripornikov bilo 70 odstotkov več, kot bi jih glede na zmogljivosti lahko bilo. Razpoložljive zmogljivosti predvidevajo 150 mest.

Položaj, ki je iz leta v leto slabši, je na včerajšnji seji tržaškega mestnega sveta orisala občinska varuhinja pravic zapornikov Elisabetta Burla. Predstavila je poročilo, ki zajema obdobje od konca junija 2023 do konca junija 2024. tanje v zaporih je alarmantno zaradi prezasedenosti (v sobah je nameščenih po osem ljudi), kadrovske stiske in tudi birokratskih ovir za tiste, ki bi lahko kazen začeli prestajati zunaj zaporniških zidov.

Ena petina ima težave z drogo ali alkoholom

Težavo predstavljajo tudi zasvojenci, ena petina vseh zapornikov ima težave z drogami ali alkoholom, problem je povezan tudi s tem, da zaporniki v zaporu nimajo dovolj priložnosti za delo, pa tudi to, da so možnosti za obisk svojcev omejene.

Tisti, ki so lastniki stanovanj, so med bivanjem v zaporu morali plačevati nepremičninski davek, saj se stanovanje med bivanjem v zaporu avtomatično šteje kot »drugi dom«. Ta paradoks je tudi varuhinja pravic zapornikov odkrila pred kratkim.

