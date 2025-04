V tržaški pivnici otipaval dekle in udaril še sestro

Prejšnji teden je mlad moški spolno nadlegoval dekle v pivnici Spiller na tržaškem nabrežju in se nato znesel še nad njeno sestro, potem ko sta od njega s sestro zahtevali pojasnila. Z njima je bila še prijateljica. Tako so danes sporočili tržaški karabinjerji, ki so mladega moškega, študenta iz Severne Makedonije, kazensko ovadili zaradi suma spolnega nasilja in povzročitve telesnih poškodb.

Trojica študentk si je ogledovala študentski meni v preddverju lokala, ko je ena izmed njih začutila, da ji je nekdo otipal zadnjico. Obrnila naj bi se in zagledala fanta, ki se je delal, kot da se ni zgodilo nič. Njena sestra in prijateljica, ki sta prizor opazili, sta začeli vpiti. Šlo naj bi za makedonskega državljana, ki je ravno tako kot dekleta študent. Trenutno ima zapadlo študentsko dovoljenje za prebivanje v Italiji, v teku je postopek za njegovo obnovo.

Žrtev je v šoku in paniki stekla ven. Moški pa naj bi kljub kričanju ostalih dveh deklet mirno vstopil v notranjost lokala. Dekleti sta mu sledili do pulta in tam še naprej zahtevali pojasnila, medtem ko naj bi on ohranjal mirno kri in ju ignoriral. Ko ga nista nehala obtoževati pred ostalimi obiskovalci in osebjem, pa je menda izgubil živce. Vstal naj bi s stola, se približal sestri otipanega dekleta in jo močno udaril s pestjo v levo stran vratu. Zaposleni v pivnici so ga tedaj ustavili in poklicali številko 112. Na prizorišču so bili tudi reševalci službe 118, ki so študentko odpeljali na urgenco, kamor so jo sprejeli z oranžno triažno kodo.