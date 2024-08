V Tržaški zaliv priplavala morska lisica (video)

V Tržaškem zalivu so zagledali morsko lisico, vrsto morskega psa, za katerega je značilen dolg rep. Videoposnetek je strokovnjakom Miramarskega morskega rezervata poslal Gabriele Pessaro, ki ga je opazil blizu boje Paloma. Za morsko lisico (Alopias vulpinus) je značilen dolg rep, ki dosega dolžino celotnega trupa. Z njim lovi druge ribe, pri čemer jate z mahanjem repa potisne skupaj in prepreči njihovo razpršitev, posamezne ribe pa tudi udari in omami pred napadom. Gre za tropsko vrsto ribe, ki pa se včasih pojavi tudi v italijanskem morju, ko zasleduje svoje tarče, ki se pomikajo s tokovi.