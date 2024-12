V tržaških mestnih muzejih vse več obiskovalcev

Tržaški mestni muzeji bodo letos presegli število obiskovalcev iz lanskega leta, do zdaj pa se je od vstopnic v muzejsko blagajno steklo malo več kot milijon sto tisoč evrov, kar je okrog štiristo tisočakov več kot lani. Lani je muzeje obiskalo šesto tisoč obiskovalcev, ki so v mestno blagajno prispevali 706 tisočakov. Leto prej se je ta znesek ustavil pri številki 640 tisočakov, leta 2021 pa pri vsoti 344 tisoč evrov. Prihodnje leto se bodo mestne oblasti bolj kot na organizacijo velikih razstav osredotočile na infrastrukturno posodobitev muzejev. Tem načrtom bodo namenili kar eno tretjino denarja iz naslova turistične takse. Letos bo ta rekordno visoka, saj na občini računajo, da bodo leto 2024 zaključili z 1,5 milijona turistov. Kar 60 odstotkov turistov je tujcev.

S temi številkami je včeraj postregel pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi, ki je bil povabljen na sestanek občinske komisije za kulturo. Na njem so na pobudo mestnega svetnika Luce Salvatija iz vrst Demokratske stranke v fokus postavili muzejsko službo varovanja in sprejemanja obiskovalcev, ki jo bo od 1. februarja prihodnje leto prevzel zadružni konzorcij CNS iz Bologne, ki je z najugodnejšo ponudbo in najboljšim številom točk premagal konkurente. Med njimi je bil tudi lokalni Euro&Promos, ki ima to storitev v domeni zadnja tri leta.

Spomnimo, da je bilo to podjetje letos deležno številnih kritik s strani zaposlenih. Ti so proti delodajalcu protestirali tudi z javnimi shodi, pri teh pa so jih podprli vsi mestni svetniki, tako tisti z leve kot z desne strani.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.