V tržaško bolnišnico Burlo Garofolo sprejeli otroka iz Gaze

Tudi v tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo so sprejeli palestinska otroka, ki sta preko humanitarnega koridorja na pobudo italijanskega zunanjega ministrstva zapustila Gazo. Danes ponoči sta na urgenco prispela brat in sestra, sedemletni deček in osemletna deklica. Z njima je bil oče. Mamo so medtem prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Palestinska družina je z letalom priletela v Verono, od koder so jih z reševalnim vozilom pod okriljem službe Sores pripeljali v Trst. Otroka sta danes dopoldne opravila vse potrebne zdravniške preglede. Glede na težke razmere, iz katerih prihajata, je njuno zdravstveno stanje na splošno ocenjeno kot dobro.

Izraelska vojska medtem še naprej nadaljuje obsežne napade na Gazo. Vojaki prodirajo vse globlje v mesto in so več sto tisoč Palestincem ukazali, naj se umaknejo stran.