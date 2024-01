V Ukrajino prenesli dobre prakse duševnega zdravja

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) oziroma njen Center za raziskovanje in usposabljanje na področju duševnega zdravja pri zdravstvenem podjetju Asugi sta še decembra lani v okviru dejavnosti vseevropske koalicije za duševno zdravje v naši deželi priredila petdnevni študijski obisk ukrajinskih zdravstvenih delavcev s področja duševnega zdravja. Namen obiska je bil pomagati gostom pri razvoju storitev na področju duševnega zdravja v državi, ki jo je hudo prizadela vojna. Novico so sporočili v teh dneh.

»WHO podpira prizadevanja ukrajinske vlade za spremembo in razvoj sistema duševnega zdravja, ki bo zadovoljeval akutne potrebe ljudi, ki jih je povzročila vojna, in bo bolj odporen med obnovo in rekonstrukcijo države in življenja ljudi nasploh,» je pojasnil predstavnik WHO v Ukrajini, zdravnik Jarno Habicht, ki je spremljal delegacijo.

Gostje so se seznanili z mrežo služb za duševno zdravje, ki deluje v Trstu tako v okviru zdravstvenega sistema kot zunaj njega. Izvedeli so, da so službe za duševno zdravje vključene v splošno zdravstveno varstvo in povezane s centri za duševno zdravje, multidisciplinarnimi zdravstvenimi skupinami, nezdravstvenimi ustanovami in socialnimi službami.

V Vidmu so med drugim spoznali starostnikom prijazno okolje, kjer se podpira zdravo staranje, promovira duševno zdravje ter skuša preprečiti težave z njim med starejšimi. Gostje so pobliže spoznali delo na področju okrevanja in povezanosti oziroma aktivne vključenosti v skupnost, v varnem in vključujočem okolju, kjer ni prostora za stigmatizacijo in diskriminacijo, ki sta pogosto povezani s težavami z duševnim zdravjem.

Vodja koordinacijskega centra za duševno zdravje pri kabinetu ministrov Ukrajine Oksana Zbitnjeva je poudarila prizadevanja ukrajinskih zdravnikov in strokovnjakov, da bi spoznali najuspešnejše oz. dobre prakse drugih držav, jih umestili v domači kontekst ter jih združili z bogatimi izkušnjami ukrajinskih strokovnjakov in uporabnikov storitev. Dodala je, da ljudje v Ukrajini potrebujejo kakovostno oskrbo takoj.

To je bil drugi lanski študijski obisk Trsta pod okriljem WHO - prvega so se oktobra udeležili gostje iz srednjeazijskih držav.